Вибухи на Житомирщині: жителів області закликали зберігати спокій
У четвер, 13 березня, у Житомирському районі гримітимуть вибухи. Протягом решти доби працюватимуть вибухотехніки. Місцевих жителів закликають зберігати спокій
Про це повідомив голова Житомирської ОВА Віталій Бунечко, передає RegioNews.
"Звертаємо увагу на те, що хвилюватися не слід. Працюють спеціальні служби", – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, на Вінниччині вибухотехніки знешкодили бойову частину 400-кілограмової російської ракети, яка впала в полі та не вибухнула.
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