На Вінниччині вибухотехніки показали, як знешкодили бойову частину російської ракети
Уламки та нездетоновану 400 кілограмову бойову частину російської крилатої ракети Х-101 виявили у полі в одному із районів області
Про це повідомила поліція Вінниччини, передає RegioNews.
Зазначається, що ракету збили сили ППО, а під час падіння вона не вибухнула.
Оглянувши бойову частину співробітники вибухотехнічної служби Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ухвалили рішення знешкодити її на місці виявлення.
Щоб уникнути розльоту уламків, небезпечну частину ракети помістили до викопаного котловану, після чого підірвали.
Правоохоронці застерігають, у разі виявлення будь-яких підозрілих предметів не наближайтеся до них і не намагайтеся самостійно впливати.
Негайно повідомляйте про знахідку за телефонами: 112, 101 або 102.
Нагадаємо, пілоти підрозділу Фенікс Державної прикордонної служби України уразили на Харківщині російську вогнеметну систему "Сонцепьок" і гусеничний всюдихід "Вітязь".