На Вінниччині вибухотехніки показали, як знешкодили бойову частину російської ракети

фото: Національна поліція

Уламки та нездетоновану 400 кілограмову бойову частину російської крилатої ракети Х-101 виявили у полі в одному із районів області

Про це повідомила поліція Вінниччини, передає RegioNews.

Зазначається, що ракету збили сили ППО, а під час падіння вона не вибухнула.

Оглянувши бойову частину співробітники вибухотехнічної служби Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ухвалили рішення знешкодити її на місці виявлення.

Щоб уникнути розльоту уламків, небезпечну частину ракети помістили до викопаного котловану, після чого підірвали.

Правоохоронці застерігають, у разі виявлення будь-яких підозрілих предметів не наближайтеся до них і не намагайтеся самостійно впливати.

Негайно повідомляйте про знахідку за телефонами: 112, 101 або 102.

Нагадаємо, пілоти підрозділу Фенікс Державної прикордонної служби України уразили на Харківщині російську вогнеметну систему "Сонцепьок" і гусеничний всюдихід "Вітязь".