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13 марта 2025, 16:34

Взрывы в Житомирской области: жителей региона призвали сохранять спокойствие

13 марта 2025, 16:34
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иллюстративное фото: ГСЧС Украины
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В четверг, 13 марта, в Житомирском районе будут греметь взрывы. В течение суток будут работать взрывотехники. Местных жителей призывают сохранять спокойствие

Об этом сообщил глава Житомирской ОВА Виталий Бунечко, передает RegioNews.

"Обращаем внимание, что волноваться не следует. Работают специальные службы", – говорится в сообщении.

Напомним, в Винницкой области взрывотехники обезвредили боевую часть 400-килограммовой российской ракеты, которая упала в поле и не взорвалась.

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