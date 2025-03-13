Вибухотехніки знешкодили на Сумщині ворожий квадрокоптер з мінометною міною
На полі в Сумському районі місцевий житель знайшов БпЛА квадрокоптерного типу
Про це повідомляє пресслужба поліції, передає RegioNews.
Вибухотехніки оглянули та встановили, що безпілотник споряджений мінометною міною осколкової дії, що призначена для знищення людей та техніки.
Фахівці знешкодили небезпечну знахідку, а потім вивезли боєприпас на спеціальний майданчик для утилізації.
Нагадаємо, на Вінниччині вибухотехніки знешкодили бойову частину 400-кілограмової російської ракети, яка впала в полі та не вибухнула.
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