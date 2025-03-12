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Жителька Житомирщини вимагала стягнути з РФ матеріальну та моральну шкоду. І суд став на її бік

Про це повідомляє Судово-Юридична газета, передає RegioNews.

Малинський районний суд Житомирської області ухвалив рішення щодо зобов'язання РФ виплатити моральну шкоду жінці за зруйноване житло. Жителька Житомирщини звернулась до суду з вимогою стягнути з РФ матеріальну та моральну шкоду, завдану збройною агресією.

Жінка розповіла, що внаслідок обстрілів у неї був пошкоджений будинок. При цьому вона була змушена з дитиною залишити рідну домівку, через що зазнала стрес. Тепер родина стала внутрішньо переміщеними особами.

Позивачка зазначила, що з початку повномасштабної війни вона перебуває в пригніченому стані. Те саме вона каже і про свого маленького сина. Суд вирішив стягнути з РФ на користь постраждалої та її дитини понад 3 мільйони гривень як компенсацію моральної шкоди.

Слід зазначити, що українці можуть через застосунок "Дія" подавати заяви до реєстру, який стане основою для майбутніх репарацій. Йдеться про повне або часткове відшкодування за мирним договором або іншими міжнародними актами державою, що розпочала агресивну війну, завданих збитків. Громадяни можуть повідомляти про пошкоджене або знищене житло внаслідок російської агресії.