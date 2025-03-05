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05 березня 2025, 20:29

Вчителя з Житомирщини звинуватили в побитті учнів

05 березня 2025, 20:29
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фото: Національна поліція
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Правоохоронці оголосили про підозру педагогу одного з ліцеїв міста Малина Житомирської після звинувачень у побитті його учнів

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Зазначається, що 20 лютого батьки підлітків звернулися до поліції із заявами про фізичне насильство над їх дітьми, вчинене педагогом в одному з ліцеїв міста Малина.

За їхніми словами, інцидент стався близько 15:00 у навчальному закладі.

35-річний учитель на ґрунті неприязних відносин вдарив долонею одного з учнів. Після цього зайшов до кабінету з іншим ліцеїстом та також завдав йому кількох ударів.

Поліцейські направили хлопців віком 13 та 14 років для проходження судово-медичних експертиз.

Педагогу вже повідомили про підозри у заподіянні умисного легкого тілесного ушкодження (ч. 1 ст. 125 Кримінального кодексу України) та умисному завданні побоїв, які завдали фізичного болю і не спричинили тілесних ушкоджень (ч. 1 ст. 126 ККУ).

Підозрюваному загрожує штраф до 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи до 200 годин чи виправні роботи до одного року.

Нагадаємо, в січні в одному з ліцеїв Рівненщини вчитель побив учня. Інцидент трапився у Вараській громаді.

Раніше ми повідомляли, що Берегівський районний суд Закарпатської області визнав винною у вчиненні булінгу шкільну прибиральницю, яка вдарила 14-річну ученицю шваброю. За правопорушення суд призначив жінці 850 гривень штрафу.

Житомирська область ліцей вчитель ученики побої експертиза
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