Учителя из Житомирской области обвинили в избиении учеников

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Правоохранители объявили о подозрении педагогу одного из лицеев города Малина Житомирской после обвинений в избиении его учеников

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Отмечается, что 20 февраля родители подростков обратились в полицию с заявлениями о физическом насилии над их детьми, совершенном педагогом в одном из лицеев города Малина.

По их словам, инцидент произошел около 15:00 в учебном заведении.

35-летний учитель на почве неприязненных отношений ударил ладонью одного из учеников. После этого зашел в кабинет с другим лицеистом и также нанес ему несколько ударов.

Полицейские направили ребят в возрасте 13 и 14 лет для прохождения судебно-медицинских экспертиз.

Педагогу уже сообщили о подозрениях в причинении умышленного легкого телесного повреждения (ч. 1 ст. 125 Уголовного кодекса Украины) и преднамеренной причинении побоев, которые нанесли физическую боль и не повлекли за собой телесные повреждения (ч. 1 ст. 126 УКУ).

Подозреваемому грозит штраф до 50 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или общественные работы до 200 часов или исправительные работы до одного года.

Напомним, в январе в одном из лицеев Ровенщины учитель избил ученика. Инцидент произошел в Варасском обществе.

Ранее мы сообщали, что Береговский районный суд Закарпатской области признал виновной в совершении буллинга школьную уборщицу, ударившую 14-летнюю ученицу шваброй. За правонарушение суд назначил женщине 850 гривен штрафа.