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05 березня 2025, 13:52

Шахрайство в інтернеті: на Житомирщині жінка придбала неіснуючий телефон

05 березня 2025, 13:52
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ілюстративне фото: з відкритих джерел
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39-річна жителька Райгородоцької громади Житомирської області придбала в інтернеті неіснуючий телефон. Правоохоронці проводить розслідування

Про це повідомили в пресслужбі поліції області, передає RegioNews.

Зазначається, що жінка звернулася до поліції із заявою про ошуканство. Вона розповіла, що в соціальній мережі натрапила на онлайн-магазин із продажу гаджетів. Жінка обрала мобільний телефон за привабливою ціною та оформила замовлення, сплативши одразу всю вартість.

Однак ні через три обіцяні менеджером дні, ні за тиждень вона замовлення так і не отримала.

Продавець заблокував жінку, а переписку видалив.

Загальна сума завданого потерпілій збитку склала 11 тисяч гривень.

Нині поліцейські встановлюють причетних до ошуканства.

Водночас правоохоронці вкотре закликають громадян дбати про збереження власних коштів, здійснюючи будь-які фінансові операції в інтернет-мережі.

Нагадаємо, у Запоріжжі жінка стала жертвою аферистів. Їй зателефонували зловмисники, представившись працівниками банку. Довірлива жінка назвала їм код, який прийшов на її телефон, а згодом з її картки списали майже 259 тисяч гривень.

Раніше ми розповідали, як не стати жертвами аферистів онлайн.

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