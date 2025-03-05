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05 березня 2025, 19:21

Постачали наркотики на "зону": на Житомирщині судитимуть усіх учасників, причетних до наркотрафіку

05 березня 2025, 19:21
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фото: Національна поліція
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В Житомирській області судитимуть "смотрящого", працівника колонії та інших учасників групи за організацію наркотрафіку до Райківської виправної установи. Їм загрожує до 15 років позбавлення волі

Про це повідомили в пресслужбі Нацполіції, передає RegioNews.

Так, у вересні 2024 року правоохоронці заблокували канал постачання наркотиків до Райківської виправної колонії.

Організував наркобізнес 36-річний так званий "смотрящий" за установою, а як спільників залучив утриманців колонії, жителів Бердичева та Києва, а також працівника цієї колонії.

За даними слідства, "смотрящий" за установою контролював всі дії учасників злочинної організації, у тому числі фінансові операції.

За вказівкою лідера, спільники, які перебували на волі, маскували наркотики та психотропи у предметах загального вжитку, харчових продуктах та засобах гігієни, а після формування пакунків забезпечували доставку "товару" – канабіс та метадон – до замовників.

Обвинувальний акт стосовно фігурантів скеровано до суду, їм загрожує до 15 років позбавлення волі.


Нагадаємо, нещодавно в Хмельницькому правоохоронці викрили наркотрафік до виправної колонії. Організаторами схеми виявилися засуджені.

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