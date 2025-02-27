На Волині знайшли тіло чоловіка, який зник пів року тому

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На Волині знайшли тіло зниклого безвісти чоловіка, якого розшукували ще з липня 2024 року

Про це пишуть місцеві ЗМІ із посиланням на очільницю сектору комунікацій ГУ Національної поліції України у Волинській області Ольгу Бузулук, передає RegioNews.

Жителя селища Ратне Володимира Мельника, 29.11.1980 року народження, розшукували з липня 2024 року. Повідомляли, що чоловік зранку 28 липня поїхав велосипедом, але додому не повернувся.

За інформацією поліції, через пів року, у лютому 2025 року, знайшли велосипед, одяг, які належали зниклому, а також рештки частин тіла людини, яке ймовірно, понівечили дикі тварини.

Наразі правоохоронці призначили експертизу ДНК, щоби пересвідчитися, що знайдені рештки дійсно належать зниклому Володимиру Мельнику.

Нагадаємо, на Київщині чоловік забив до смерті свого приятеля. Щоб приховати злочин зловмисник переніс тіло до господарського приміщення.

Раніше ми писали, що в Кривому Розі затримали чоловіка, який забив до смерті 71-річну матір.