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27 січня 2025, 04:55

На Закарпатті оголосили вирок шкільній прибиральниці, яка вдарила ученицю шваброю

27 січня 2025, 04:55
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ілюстративне фото: з відкритих джерел
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Берегівський районний суд Закарпатської області визнав винною у вчиненні булінгу шкільну прибиральницю, яка вдарила 14-річну ученицю шваброю. За правопорушення суд призначив жінці 850 гривень штрафу

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на ZAXID.NET.

За наявними даними, інцидент трапився ще 21 жовтня 2024 року у Берегівській гімназії імені Ганни Горват. Зазначається, що шкільна прибиральниця Сільвія Мазор вчинила булінг щодо 14-річної учениці, вдаривши її шваброю для протирання підлоги.

"У матеріалах справи не вказано, що стало причиною конфлікту", — йдеться у повідомленні.

Щодо працівниці склали протокол про адмінправопорушення. На суді жінка визнала свою провину. Їй призначили покарання – 850 гривень штрафу зі сплатою 605 гривень судового збору.

Нагадаємо, нещодавно на Рівненщини вчитель побив учня. Правоохоронці встановлюють усі обставини інциденту за фактом побиття вчителем учня Мульчицького ліцею у Вараській громаді.

суд школа інцидент ученики Закарпаття штраф вирок прибирання булінг
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