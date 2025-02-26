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26 лютого 2025, 12:52

У Житомирі студент знайшов банківську карту та витратив з неї 6,5 тис. гривень

26 лютого 2025, 12:52
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фото: Національна поліція
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Житомирські поліцейські викрили та затримали 21-річного місцевого студента причетного до крадіжки

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Зазначається, що наприкінці січня 61-річна житомирянка звернулася до поліції та розповіла про зникнення своєї банківської картки.

Правоохоронці встановили причетність до крадіжки 21-річного місцевого студента.

Молодик розповів, що знайшов чужу банківську картку і вирішив нею одразу ж скористатися. Впродовж години шляхом безконтактного розрахунку у різних магазинах міста він витратив близько 6,5 тисяч гривень на алкоголь, цигарки та харчові продукти.

Зважаючи на вчинення кримінального правопорушення в умовах воєнного стану, підозрюваному загрожує покарання у вигляді ув'язнення строком від 5 до 8 років.

Поліцейські застерігають, якщо ви знайшли чужу платіжну картку, віддайте її до найближчого відділення відповідного банку.

Нагадаємо, жителька Тернопільщини втратила майже 100 тисяч гривень через фальшиву пропозицію "єДопомоги".

Раніше ми повідомляли, що мешканка Коломийщини хотіла заробити в інтернеті та перерахувала шахраям майже 83 тис. грн.

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