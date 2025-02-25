Житель Києва, який вкрав у військового тепловізор, може сісти на 8 років

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Правоохоронці затримали та повідомили про підозру жителю столиці, який вкрав у військового тепловізор

Як передає RegioNews, про це Головне управління Національної поліції у місті Києві повідомляє у Фейсбуці.

За словами військовослужбовця, перебуваючи в магазині, він залишив тепловізор на касовій стійці і ненадовго відволікся, після чого прилад зник.

Правоохоронці проглянули записи з камер відеоспостереження у маркеті та за допомогою криміналістів встановили особу, причетну до скоєння злочину.

Ним виявився 59-річний киянин, у якого поліцейські виявили викрадений пристрій.

Проти чоловіка розпочато кримінальне провадження за ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України (крадіжка, вчинена в умовах воєнного стану). Йому загрожує до 8 років позбавлення волі.

Нагадаємо, в Києві знову погіршився стан повітря. Ймовірною причиною погіршення стану повітря є накопичення завислих речовин (пилу).