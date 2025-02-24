ілюстративне фото: з відкритих джерел

Подія сталася у Житомирі днями. До поліції звернулася містянка з повідомленням про побиття її маленького сина

Про це повідомляє пресслужба поліції, передає RegioNews.

Так, 39-річна жінка розповіла, що зранку у неї виник конфлікт з нетверезим чоловіком. Він голосно кричав та ображав її. Коли ж за матір вступився 7-річний син, вітчим умисно вдарив його ногою в обличчя.

Лікарі обстежили хлопчика та надали йому необхідну допомогу. На обличчі дитини були зафіксовані гематоми та садна, він проходитиме лікування амбулаторно.

Самого 43-річного кривдника на момент приїзду поліцейських вдома не було. Правоохоронці розшукали його неподалік будинку. Чоловік визнав свою провину, пояснивши свої дії злістю на дружину.

Жінку з двома дітьми поселили в тимчасовий притулок для їхньої безпеки.

Відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст. 125 (умисне легке тілесне ушкодження) КК України. За законом за це передбачено штраф до 50 неоподатковуваних мінімумів або до 200 годин громадських робіт чи до року виправних робіт.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що мешканець Дніпропетровщини сяде на 10 років за вбивство 4-річної доньки.