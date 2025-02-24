18:20  23 лютого
На Волині в автобусі, що прямував з Польші до Києва, знайшли 28 тисяч діамантів
12:55  23 лютого
Трагедія на Житомирщині: загинула родина з двома маленькими дітьми
14:22  23 лютого
В одному з клубів Києва вночі розважались під російську музику: поліція проводить перевірку
UA | RU
UA | RU
24 лютого 2025, 01:52

У Житомирі чоловік вдарив 7-річного пасинка ногою в обличчя

24 лютого 2025, 01:52
Читайте также на русском языке
ілюстративне фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Подія сталася у Житомирі днями. До поліції звернулася містянка з повідомленням про побиття її маленького сина

Про це повідомляє пресслужба поліції, передає RegioNews.

Так, 39-річна жінка розповіла, що зранку у неї виник конфлікт з нетверезим чоловіком. Він голосно кричав та ображав її. Коли ж за матір вступився 7-річний син, вітчим умисно вдарив його ногою в обличчя.

Лікарі обстежили хлопчика та надали йому необхідну допомогу. На обличчі дитини були зафіксовані гематоми та садна, він проходитиме лікування амбулаторно.

Самого 43-річного кривдника на момент приїзду поліцейських вдома не було. Правоохоронці розшукали його неподалік будинку. Чоловік визнав свою провину, пояснивши свої дії злістю на дружину.

Жінку з двома дітьми поселили в тимчасовий притулок для їхньої безпеки.

Відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст. 125 (умисне легке тілесне ушкодження) КК України. За законом за це передбачено штраф до 50 неоподатковуваних мінімумів або до 200 годин громадських робіт чи до року виправних робіт.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що мешканець Дніпропетровщини сяде на 10 років за вбивство 4-річної доньки.

поліція Житомир дитина Побиття домашнє насилля
18 лютого 2025
Чи дійсно в березні впадуть ціни на ліки
За останні кілька років вартість ліків в аптеках подорожчала в рази і це визнають навіть в уряді. Натомість чиновники обіцяють українцям вже з березня знизити на третину ціни на медичні препарати. Нас...
14 лютого 2025
Мотивація по-новому. Влада кличе до армії молодь й обіцяє 1 млн грн: всі подробиці
Західні партнери вже не перший місяць публічно й не публічно намагаються вмовити українську владу знизити мобілізаційний вік ледь не до 18 років. Президент Зеленський на ці заклики відреагував різко: ...
13 лютого 2025
Санкції проти Порошенка – навіщо влада оголосила війну опозиції?
Рада Нацбезпеки та оборони запровадила санкції проти п’ятого президента України Петра Порошенка, а також проти Віктора Медведчука, Ігоря Коломойського, Геннадія Боголюбова та Костянтина Жеваго. Відпов...
12 лютого 2025
Американські інвестиції в українські надра – останній план порятунку України?
​​​​​​​Отже, Україні зробили дуже предметну пропозицію – президент США Дональд Трамп в обмін на підтримку у протистоянні з Росією хоче доступ до українських надр. І вже навіть озвучив, скільки це вийд...
На Львівщині прикордонники виявили ікони, які намагалися вивезти до Італії
24 лютого 2025, 02:31
В Одесі горів двоповерховий будинок: є постраждалі
24 лютого 2025, 01:23
На Київщині пʼятеро рибалок опинилися у крижаній пастці
24 лютого 2025, 00:56
Прогноз погоди в Україні на 24 лютого: без опадів, але з морозами
24 лютого 2025, 00:36
Маск, Трамп і відповідальність за слова: що може означати залежність для України
24 лютого 2025, 00:21
В одному з районів Києва впали уламки збитого дрона
24 лютого 2025, 00:02
Переговори з Трампом, гарантії безпеки та вимога виборів: головні заяви Зеленського на пресконференції
23 лютого 2025, 19:15
На Волині в автобусі, що прямував з Польші до Києва, знайшли 28 тисяч діамантів
23 лютого 2025, 18:20
Росіяни розстріляли полонених українських бійців у Курській області
23 лютого 2025, 17:46
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Чи дійсно в березні впадуть ціни на ліки
Мотивація по-новому. Влада кличе до армії молодь й обіцяє 1 млн грн: всі подробиці
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Юрій Бутусов
Олексій Гончаренко
Всі блоги »