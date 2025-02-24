фото: ДПСУ

Житель Житомира вирішив заробити на чоловіках, охочих потрапити до країн Євросоюзу

Про це повідомляє Держприкордонслужба, інформує RegioNews.

Схема ділка передбачала виготовлення фіктивних документів про непридатність до служби зі зняттям із військового обліку для подальшого виїзду за кордон.

Правоохоронці затримали фігуранта під час отримання від "клієнта" 20 тисяч доларів.

Надалі під час обшуків у нього вилучили значні суми коштів у вітчизняній та іноземній валютах, автомобіль, банківські карти та інші документи, що можуть підтверджувати його діяльність.

Зловмиснику оголосили підозру. Його взяли під варту з правом внесення застави в 908,4 тисячі гривень. Чоловіку загрожує до 9 років тюрми з конфіскацією майна.

Нагадаємо, раніше правоохоронці в різних областях викрили схеми щодо незаконного виїзду чоловіків за кордон. Зокрема, йдеться про продаж фейкових довідок ВЛК.