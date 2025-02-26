фото: Национальная полиция

Житомирские полицейские разоблачили и задержали 21-летнего местного студента, причастного к краже

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Отмечается, что в конце января 61-летняя житомирянка обратилась в полицию и рассказала об исчезновении своей банковской карты.

Правоохранители установили причастность к воровству 21-летнего местного студента.

Молодой человек рассказал, что нашел чужую банковскую карточку и решил ею сразу же воспользоваться. В течение часа путем бесконтактного расчета в разных магазинах города он потратил около 6,5 тысячи гривен на алкоголь, сигареты и пищевые продукты.

Ввиду совершения уголовного правонарушения в условиях военного положения подозреваемому грозит наказание в виде заключения сроком от 5 до 8 лет.

Полицейские предостерегают, если вы нашли чужую платежную карту, отдайте ее в ближайшее отделение соответствующего банка.

Напомним, жительница Тернопольщины потеряла почти 100 тысяч гривен из-за фальшивого предложения "Епомощи".

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