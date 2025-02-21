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21 лютого 2025, 14:35

Жителька Тернопільщини втратила майже 100 тисяч гривень через фальшиву пропозицію "єДопомоги"

21 лютого 2025, 14:35
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фото: freepik.com
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Працівники поліції розшукують афериста, який пообіцяв жительці Тернопільської області матеріальну допомогу, і привласнив її кошти

Як передає RegioNews, про це повідомили у поліції Тернопільської області.

Правоохоронці встановили, що до потерпілої зателефонувала невідома особа, яка повідомила про можливість отримання виплат, що надаються державою. Для оформлення "допомоги" необхідно було надати особисті дані, а також реквізити банківської картки.

Після того, як жінка продиктувала необхідні дані, з її електронного гаманця зникло 95 000 гривень.

Лише отримавши сповіщення про зняття грошей, жінка зрозуміла, що потерпіла від рук шахрая та звернулася до правоохоронців. Слідчі поліції відкрили кримінальне провадження відповідно до ст.190 (шахрайство) Кримінального кодексу України.

Наразі працівники поліції встановлюють особу зловмисника та закликають громадян бути обачними і не повідомляти особисту інформацію та реквізити банківських карток стороннім особам.

Нагадаємо, в Миколаєві посадовець ТЦК і голова лікарської комісії продавали фейкові медичні довідки.

шахраї шахрайство допомога поліція Тернопільська область
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