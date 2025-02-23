Трагедія на Житомирщині: загинула родина з двома маленькими дітьми
Пожежа сталася вдень 22 лютого в селі Заможне Житомирського району
Про це повідомляє пресцентр ДСНС, передає RegioNews.
Горів приватний будинок. В цей час в помешканні перебували подружжя, 30-річні чоловік і жінка, та двоє їх маленьких дітей: 2-річний хлопчик та 3-річна дівчинка. Їх тіла рятувальники виявили після гасіння пожежі.
Для встановлення причин смерті тіла загиблих направили на судмедекспертизу.
Правоохоронці встановлюють всі обставини трагедії та причини загоряння будинку.
Нагадаємо, вранці 20 лютого у Сумах внаслідок пожежі у гуртожитку загинуло немовля, є постраждалі.
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