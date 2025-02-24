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24 февраля 2025, 20:37

ДТП в Житомирской области: пьяная водительница травмировала велосипедистку

24 февраля 2025, 20:37
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фото: Национальная полиция
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В городе Коростень Житомирской области нетрезвая водительница травмировала велосипедистку и скрылась с места ДТП

Об этом сообщает полиция области, передает RegioNews.

Отмечается, что инцидент произошел 23 февраля. Правоохранители получили сообщение о наезде на 54-летнюю женщину, которая двигалась по велосипеду по улице Григория Сковороды.

В результате ДТП жительница райцентра получила телесные повреждения и была госпитализирована в реанимационное отделение больницы.

Водитель транспортного средства покинул место происшествия. Уже через час правоохранители установили, что ДТП совершила 34-летняя горожанка. Во время общения с женщиной правоохранители заметили у нее признаки опьянения.

Следователи задержали женщину в процессуальном порядке и изъяли ее автомобиль "Fiat Stilo".

Водительнице грозит от 3 до 8 лет тюрьмы с лишением права управлять транспортными средствами на срок от 5 до 8 лет.

Напомним, в Киеве трамвай наехал на мужчину. От полученных травм погиб на месте.

Ранее также сообщалось, что под Киевом легковушка сбила на переходе 13-летнюю девочку

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