Фото: Нацполіція

Про це повідомляє поліція Києва, передає RegioNews.

ДТП сталася в суботу, 22 лютого, в Шевченківському районі столиці. Водій Volkswagen на перехресті вулиць Дмитрівської та Павлівської збив 47-річного чоловіка. Пішохід переходив дорогу на зелений сигнал світлофору.

Внаслідок аварії чоловік отримав різні травми. Його госпіталізували медики. Водій легковика хотів втекти, але небайдужі свідки затримали його.

Виявилось, що за кермом Volkswagen був 25-річний іноземець. Перевірка на "Драгер" показала, що він був в стані алкогольного спʼяніння. Іноземцю повідомили по підозру. Тепер йому загрожує до трьох років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше на Волині засудили водія трактора за смертельну ДТП. Тоді він вирішив підвезти двох чоловіків. Один з них (63-річний місцевий житель) впав з причепа, і загинув під колесами. Водія приговорили до п'ять років та одного місяці позбавлення волі, а також з забороною на керування транспортними засобами на строк 5 років.