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05 лютого 2025, 19:57

Нарко-кохання: на Житомирщині затримали подружжя з купою канабісу в підвалі

05 лютого 2025, 19:57
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Фото: Нацполіція
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Правоохоронці викрили пару, яка вирощувала канабіс вдома. Чоловік і дружина разом вирощували рослини, пакували в "дози" та продавали через пошту клієнтам в різні області України

Про це повідомляє Житомирська обласна прокуратура, передає RegioNews.

За даними правоохоронців, 31-річний підприємець з Житомирщини разом зі своєю дружиною прямо у своєму будинку налагодив процес вирощування та виготовлення канабісу. Для цього подружжя використовувало підвал, де встановили все потрібне обладнання: гідропоніка, автоматизована система крапельного поливу, освітлення лед-лампами, підігрів, вентиляція тощо.

Для свого "бізнесу" пара використовувала елітні сорти конопель. Згодом вони висушували рослини та пакували їх по "дозах". Продавали канабіс зловмисники через пошту в різні регіони України.

"Під час обшуку, проведеного у липні 2024 року, вилучено готівку у гривневому і доларовому еквіваленті, майже 10 кг канабісу у ємкостях та вакуумних упаковках, приготовлені для збуту, понад 20 сироростучих рослин, різноманітне обладнання", - повідомили правоохоронці.

Наразі суд обрав для них запобіжний захід - домашній арешт. Проте їм загрожує ув'язнення на 12 років з конфіскацією майна.

Нагадаємо, раніше правоохоронці викрили потужну мережу продажу наркотиків в Україні. Зловмисники створили так звані "наркологічні кабінети". Там вони видавали незаконно рецепти на ліки, які виписують лише наркозалежним. Після цього ці медикаменти продавались.

Також повідомлялося, що в Києві затримали наркодилерів у військовій формі. Схему налагодив раніше судимий чоловік. До "роботи" він залучив свого знайомого. Разом вони продавали наркотики, а при цьому носили військову форму - щоб не привертати увагу.

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