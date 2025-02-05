На Тернопільщині викрили наркоторговців, які за місяць продавали майже 4000 доз наркотиків

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У Тернопільській області поліцейські викрили міжнародну злочинну групу, яка займалась наркоторгівлею. Орієнтовна вартість вилучених заборонених речовин на «чорному» ринку становить близько 6 мільйонів гривень

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на поліцію Тернопільської області.

Правоохоронці припинили у регіоні незаконну "підприємницьку" діяльність наркоторговців. Під час затримання зловмисників, було вилучено близько 10 кілограмів психотропних речовин та наркотичних засобів, орієнтовна вартість яких за цінами "чорного" ринку становить майже 6 мільйонів гривень.

Підозрювані налагодили "бізнес", торгуючи через інтернет-мережу канабісом та психотропними речовинами такими як амфетамін, "PVP", "МДМА". Клієнтами ділків були жителі різних регіонів України.

За скоєне чоловікам загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Триває слідство.

Нагадаємо, в поліції прокоментували повідомлення про вбивство чоловіка під час мобілізації в Харківській області. За даними правоохоронців, інформація щодо причетності поліцейського до вбивства хлопця у селищі Краснопавлівка не відповідає дійсності.