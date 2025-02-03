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03 лютого 2025, 15:10

У Києві затримали наркодилерів у військовій формі

03 лютого 2025, 15:10
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фото: Національна поліція
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В Києві перед судом постануть наркодилери, які збували кокаїн, амфетамін та канабіс

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції Києва.

Правоохоронці встановили, що раніше судимий житель Київської області налагодив збут наркотиків і психотропів. До незаконної схеми він залучив свого товариша. Зловмисники збували різні види заборонених речовин. Щоб не привертати увагу вони переодягалися у військову форму.

Окрім заборонених препаратів у зловмисників вилучили пістолет з набоями.

Слідчі повідомили наркоділкам про підозру за ч. 2, 3 ст. 307 - Незаконне придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів та психотропних речовин у особливо великих розмірах та ч. 1 ст. 263 - Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами Кримінального кодексу України. Нині досудове розслідування завершено, а обвинувальний акт скеровано суду. За вчинене чоловікам загрожує до 12-ти років позбавлення волі із конфіскацією майна.

Нагадаємо, правоохоронці запобігли новим спробам незаконного збуту зброї та боєприпасів у різних регіонах України. Її зловмисники вивозили з фронтових районів або колишніх зон бойових дій.

Київ затримання наркомережа наркотики зброя поліція
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