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04 лютого 2025, 11:14

В Україні викрили потужну мережу продажу наркотиків через спеціально створену аптеку

04 лютого 2025, 11:14
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фото: freepik.com
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ДБР завершило розслідування щодо організаторів потужної мережі продажу наркотиків через аптеку та наркологічні кабінети

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДБР.

З’ясувалося, що учасники злочинної організації створили у Києві та Харкові 24 так званих "наркологічних кабінети". В них лікарі незаконно видавали медичні рецепти на метадон, який використовують в замісній терапії наркозалежних. Після цього наркотик отримували члени злочинної організації та продавали наркозалежним у власній аптеці.

Мережа діяла з 2020 року. За період діяльності злочинної організації було реалізовано понад 10 кг метадону, на які лікарі видали понад 15 тисяч незаконних рецептів.

Під час обшуків у фігурантів правоохоронці виявили значні суми грошей, одержаних від незаконної діяльності, та автомобілі, придбані за кошти від нелегального бізнесу.

Зловмисникам загрожує до 15 років позбавлення волі.

Нагадаємо, в Харківській області викрили псевдоволонтерів, які працювали на ворога. Зловмисники збирали для окупантів інформацію про місця дислокації українських військових і техніки.

ДБР Київ Харків наркотики Схеми наркомережа
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