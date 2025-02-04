В Україні викрили потужну мережу продажу наркотиків через спеціально створену аптеку
ДБР завершило розслідування щодо організаторів потужної мережі продажу наркотиків через аптеку та наркологічні кабінети
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДБР.
З’ясувалося, що учасники злочинної організації створили у Києві та Харкові 24 так званих "наркологічних кабінети". В них лікарі незаконно видавали медичні рецепти на метадон, який використовують в замісній терапії наркозалежних. Після цього наркотик отримували члени злочинної організації та продавали наркозалежним у власній аптеці.
Мережа діяла з 2020 року. За період діяльності злочинної організації було реалізовано понад 10 кг метадону, на які лікарі видали понад 15 тисяч незаконних рецептів.
Під час обшуків у фігурантів правоохоронці виявили значні суми грошей, одержаних від незаконної діяльності, та автомобілі, придбані за кошти від нелегального бізнесу.
Зловмисникам загрожує до 15 років позбавлення волі.
Нагадаємо, в Харківській області викрили псевдоволонтерів, які працювали на ворога. Зловмисники збирали для окупантів інформацію про місця дислокації українських військових і техніки.