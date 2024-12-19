У Житомирі журналістів не пускали на суд у резонансній справі: поліція відреагувала

фото: Суспільне Житомир/Катерина Мороз

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на поліцію Житомирської області.

Журналісти місцевого телеканалу звернулися до поліції 18 грудня.

"Заявниця розповіла, що близько 11:45 у приміщенні Корольовського районного суду невідомі особи (за попередньою інформацією – родичі обвинувачених) не давали можливості знімальній групі вільно потрапити до зали судових засідань, де у той час проводилося слухання резонансної кримінальної справи. У зв’язку з цим вони не могли виконати редакційне завдання", - йдеться у повідомленні.

Після втручання поліцейських, які прибули за викликом, журналісти змогли потрапити до судової зали.

Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 171 (Перешкоджання законній професійній діяльності журналістів) КК України.

Йдеться про журналістів Суспільного. 18 грудня у Корольовському районному суді Житомира проходило судове засідання у справі так званих "коростишівських рекетирів", яких звинувачують у вбивстві та вимаганні. Родичі обвинувачених не пускали знімальну групу Суспільного Житомир до судової зали — двоє людей застосували до кореспондентки фізичну силу, штовхаючи та хапаючи її за руки. Журналісти викликали на місце події поліцію.

Нагадаємо, раніше суд виніс вирок чоловікам, які напали на журналіста Ткача біля ресторану під Києвом.