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19 декабря 2024, 21:16

В Житомире журналистов не пускали на суд по резонансному делу: полиция отреагировала

19 декабря 2024, 21:16
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фото: Суспільне Житомир/Екатерина Мороз
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Житомирские полицейские начали уголовное производство по факту препятствования профессиональной деятельности журналистов

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на полицию Житомирской области.

Журналисты местного телеканала обратились в полицию 18 декабря.

"Заявительница рассказала, что около 11:45 в помещении Королевского районного суда неизвестные лица (по предварительной информации – родственники обвиняемых) не давали возможности съемочной группе свободно попасть в зал судебных заседаний, где в то время проводилось слушание резонансного уголовного дела. с этим они не могли выполнить редакционную задачу", - говорится в сообщении.

После вмешательства прибывших по вызову полицейских журналисты смогли попасть в судебный зал.

Правоохранители возбудили уголовное производство по ч. 1 ст. 171 (Препятствование законной профессиональной деятельности журналистов) УК Украины.

Речь идет о журналистах Суспільного. 18 декабря в Королевском районном суде Житомира проходило судебное заседание по делу так называемых "коростышевских рэкетиров", обвиняемых в убийстве и вымогательстве. Родственники обвиняемых не пускали съемочную группу Суспільного Житомир в судебный зал — два человека применили к корреспонденту физическую силу, толкая и хватая ее за руки. Журналисты вызвали на место происшествия полицию.

Напомним, ранее суд вынес приговор мужчинам, напавшим на журналиста Ткача возле ресторана под Киевом.

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