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До суду скерували обвинувальний акт стосовно жительки Івано-Франківської області, яка видавала себе за турагентку та ошукувала громадян

Про це повідомляє пресслужба прокуратури, передає RegioNews.

Фігурантка з серпня 2023 по липень 2024 року шляхом обману заволоділа майже мільйоном гривень, які їй перерахували клієнти для бронювання відпочинку за кордоном.

Видаючи себе за турагента, жінка пропонувала послуги з бронювання готелів у Єгипеті, Туреччині, Болгарії та інших країнах.

Для створення уявлення про добросовісність своєї діяльності, жінка виготовляла підроблені документи – примірники відповідних договорів, квитки, ваучери на поселення в готель, які в подальшому передавала громадянам.

Однак після оплати послуг жодного туру за кордон не відбулось. Таким чином жінці вдалось ошукати 13 людей

Зазначається, що під час досудового розслідування фігурантка частково відшкодувала завдані збитки.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Одесі турагентка привласнила 1,5 млн гривень своїх клієнтів.