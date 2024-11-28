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28 листопада 2024, 18:02

Суд виніс вирок чоловікам, які напали на журналіста Ткача біля ресторану під Києвом

28 листопада 2024, 18:02
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скріншот із відео
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Нападники на журналіста «Української правди» Михайла Ткача отримали умовний строк

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на повідомлення Обухівського районного суду.

За даними слідства, на Ткача напали 17 листопада 2023 року ввечері під час зйомки розслідування. Це сталося поблизу ресторану "Тандир" у селищі Козин.

Коли журналіст, намагався зняти на відео відвідувачів ресторану, двоє обвинувачених блокували йому прохід, закривали відеокамеру, таким чином перешкоджаючи його законній діяльності.

Суд визнав двох чоловіків у "вчиненні умисних дій, які виразилися у впливі у будь-якій формі на журналіста з метою перешкоджання виконанню ним професійних обов’язків, вчиненому групою осіб без попередньої змови". Їх засуджено на три роки умовно з іспитовим терміном. Суд врахував, що обвинувачувані не мали судимостей раніше.

Вирок ще не набув чинності, його можна оскаржити в апеляційному та касаційному судах.

Нагадаємо, у лютому цього року польські правоохоронці затримали біля кордону Польщі з Білоруссю журналіста "Української правди" Михайла Ткача разом із оператором. Вони знімали матеріал про транзит продукції між Польщею та Росією і Білоруссю. Згодом журналістів відпустили.

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