Житель Буковини виграв в обленерго суд через зламаний холодильник

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Житель Чернівецької області виграв справу в суді проти обленерго через зламану побутову техніку внаслідок перепаду напруги. Компанія відшкодує ремонт холодильника та виплатить моральну компенсацію

Відповідне рішення виніс Першотравневий районний суд Чернівців, передає RegioNews.

Перепад напруги стався ще наприкінці минулого року в селі Біла. Внаслідок чого у деяких місцевих жителів зламались побутові прилади. Після цього мешканці села подали лист в обленерго про відшкодування, але отримали відмову.

Проте влітку 2024 року один з жителів подав на Чернівціобленерго до суду та вказав, що хоче отримати компенсацію за ремонт холодильника, додавши накладну на суму 1850 гривень. Крім цього, чоловік хотів отримати гроші за ремонт домашнього кінотеатру, роутера, водяного насоса, кавової машини, діодного світильника та лампи.

У підсумку суд зобов'язав Чернівціобленерго відшкодувати за ремонт холодильника 1 850 гривень, оскільки чоловік зміг надати накладну про це, та виплатити йому моральну компенсацію у розмірі 5 000 гривень.

Чоловік зміг виграти суд завдяки тому, що зняв на телефон відео, де за допомогою індикатора вимірює напругу, яка була перевищеною. Також у суді свідчив староста села, який розповів, що мешканці, до яких проходила енергія від певного трансформатора, поскаржились на зламану техніку.

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