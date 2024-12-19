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Детективи Бюро економічної безпеки отримали доступ до персональних даних всіх українців, зареєстрованих на платформі OnlyFans

Відповідне рішення, як пише Економічна правда, Шевченківський райсуду Києва ухвалив ще 20 вересня, передає RegioNews.

Суд надав співробітникам БЕБ тимчасовий доступ до інформації про всіх громадян України та інших осіб, які проживають на території України і мають зареєстровані акаунти на платформі OnlyFans. Серед запитуваних даних – прізвище, ім’я, по батькові, дата народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків, а також інша інформація про творців платного контенту, яка є у розпорядженні ДПС.

Отримавши ці дані, детективи почали обшуки у межах кримінальної справи за ч. 3 ст. 212 КК України (ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах).

Зазначається, що в ході розслідування дані про українських моделей OnlyFans та їх доходи отримали податківці, після чого моделі почали отримувати "листи щастя" з вимогою сплатити податки.

Після цього багато користувачів платформи вирішили добровільно зареєструвати ФОП, задекларувати свої доходи та сплатити податки до бюджету.

Нагадаємо, працівники Держбюро розслідувань затримали керівника комісії з регулювання азартних ігор та лотерей Івана Рудого за підозрою у пособництві РФ. Крім того, фігурант незаконно зберігав наркотики у великих розмірах.