На Житомирщині виплатили компенсації постраждалим від весняних пожеж

Компенсації за знищене вогнем житло отримали 12 сімей

Компенсації за знищене вогнем житло отримали 12 сімей

Фото: Facebook

На Житомирщині 12 сімей з Овруцького району, які під час масштабних лісових пожеж втратили житло, отримали по 300 тисяч грн компенсації.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив голова Житомирської ОДА Віталій Бунечко, пише RegioNews.

Нарешті всі 12 сімей, що постраждали внаслідок лісових пожеж на Овруччині, у повному обсязі отримали матеріальну допомогу в розмірі 300 тисяч гривень", - йдеться у повідомленні.

Як зазначив Бунечко, завдяки підтримці прем’єр-міністра Дениса Шмигаля та оперативного погодження усіх необхідних документів у міністерствах економіки та фінансів у цій історії нарешті поставили крапку.

Нарешті, всі 12 сімей, що постраждали внаслідок лісових пожеж на Овруччині, у повному обсязі отримали матеріальну... Posted by Віталій Бунечко on Wednesday, October 28, 2020

Нагадаємо, у квітні на території Житомирської області через аномально суху погоду і підпали тривали масштабні лісові пожежі. Збитки від стихійного лиха склали 25 млн грн.