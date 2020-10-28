14:38  28 жовтня
У Борисполі проведуть повторні вибори через смерть кандидата в мери
20:27  28 жовтня
У Києві автобус виїхав на пішохідну зону та зніс МАФ: один загиблий, двоє у лікарні
17:22  28 жовтня
Доба на Донбасі: бойовики обстріляли Водяне
UA | RU
UA | RU
28 жовтня 2020, 22:45 1

На Житомирщині виплатили компенсації постраждалим від весняних пожеж

28 жовтня 2020, 22:45 1
Читайте также на русском языке
Компенсації за знищене вогнем житло отримали 12 сімей
Компенсації за знищене вогнем житло отримали 12 сімей
Фото: Facebook
Читайте также
на русском языке

На Житомирщині 12 сімей з Овруцького району, які під час масштабних лісових пожеж втратили житло, отримали по 300 тисяч грн компенсації.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив голова Житомирської ОДА Віталій Бунечко, пише RegioNews.

Нарешті всі 12 сімей, що постраждали внаслідок лісових пожеж на Овруччині, у повному обсязі отримали матеріальну допомогу в розмірі 300 тисяч гривень", - йдеться у повідомленні.

Як зазначив Бунечко, завдяки підтримці прем’єр-міністра Дениса Шмигаля та оперативного погодження усіх необхідних документів у міністерствах економіки та фінансів у цій історії нарешті поставили крапку.

Нарешті, всі 12 сімей, що постраждали внаслідок лісових пожеж на Овруччині, у повному обсязі отримали матеріальну...

Posted by Віталій Бунечко on Wednesday, October 28, 2020

Нагадаємо, у квітні на території Житомирської області через аномально суху погоду і підпали тривали масштабні лісові пожежі. Збитки від стихійного лиха склали 25 млн грн.

Житомирська область пожежа Будинок компенсація Бунечко Віталій
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
Опалювальний сезон в Україні: до тепла підключено менше половини усіх будинків
26 жовтня 2020, 20:26
Доба на Донбасі: бойовики обстріляли Шуми
23 жовтня 2020, 17:28
Рятувальники на Черкащині третій день поспіль гасять торфовища
23 жовтня 2020, 14:46
Всі новини »
Підписуйтесь на RegioNews
20 жовтня 2020
Андрій Мартинов: Якщо у Борщагівській ОТГ і далі залишиться стара влада, буде трагедія
22 вересня 2020
"Дев’ять маленьких мерів"
03 вересня 2020
Пані мер чи пані мем
Всі відео »
Вибори у Маріуполі: чому чутки про проросійський реванш виглядають надто перебільшеними
Попередні підсумки місцевих виборів: програш "Слуги народу" та реванш "ЄС" і ОПЗЖ на тлі тріумфу регіональних еліт
Всі публікації »
Віктор Небоженко
Володимир Паніотто
Віктор Таран
Всі блоги »