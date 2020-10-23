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23 жовтня 2020, 14:46 2

Рятувальники на Черкащині третій день поспіль гасять торфовища

23 жовтня 2020, 14:46 2
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Загоряння сталося 20 жовтня
Загоряння сталося 20 жовтня
Фото: Укрінформ
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В адміністративних межах Білозірської ОТГ Черкаської області триває ліквідація загоряння торф’яного ґрунту, яке сталося 20 жовтня.

Про це передає RegioNews з посиланням на пресслужбу Управління ДСНС України у Черкаській області.

Зазначається, що 20 жовтня в адміністративних межах Білозірської ОТГ під час патрулювання аеророзвідкою Управління було виявлено загоряння торф’яного ґрунту окремими осередками. Загальна площа пожежі становила 1,7 гектара.

Загалом на боротьбу з вогнем, у взаємодії з військовою частиною А 4167, залучені 22 рятувальників, 3 одиниці спецтехніки, 3 мотопомпи та електростанція з насосом.

Ліквідація пожежі триває.

Нагадаємо, на Луганщині керівництво ДСНС підозрюють у недбалості через масштабні пожежі.

ОТГ пожежа рятувальники ДСНС Черкаська область
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