Рятувальники на Черкащині третій день поспіль гасять торфовища
Загоряння сталося 20 жовтня
Загоряння сталося 20 жовтня
В адміністративних межах Білозірської ОТГ Черкаської області триває ліквідація загоряння торф’яного ґрунту, яке сталося 20 жовтня.
Про це передає RegioNews з посиланням на пресслужбу Управління ДСНС України у Черкаській області.
Зазначається, що 20 жовтня в адміністративних межах Білозірської ОТГ під час патрулювання аеророзвідкою Управління було виявлено загоряння торф’яного ґрунту окремими осередками. Загальна площа пожежі становила 1,7 гектара.
Загалом на боротьбу з вогнем, у взаємодії з військовою частиною А 4167, залучені 22 рятувальників, 3 одиниці спецтехніки, 3 мотопомпи та електростанція з насосом.
Ліквідація пожежі триває.
Нагадаємо, на Луганщині керівництво ДСНС підозрюють у недбалості через масштабні пожежі.
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