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Доба на Донбасі: бойовики обстріляли Шуми
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23 жовтня 2020, 17:28 2

Доба на Донбасі: бойовики обстріляли Шуми

23 жовтня 2020, 17:28 2
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Бойових втрат і поранень серед українських захисників немає
Фото: Facebook
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Від початку поточної доби, 23 жовтня, у смугах відповідальності наших бригад збройні формування Російської Федерації один раз порушили режим припинення вогню.

Про це пише RegioNews з посиланням на штаб ООС.

Так, противник відкривав вогонь зі стрілецької зброї неподалік населеного пункту Шуми. На інших ділянках уздовж лінії розмежування спостерігається тиша.

Також військовослужбовці Збройних Сил разом із рятувальниками ДСНС локалізують осередки пожеж поблизу Станиці Луганської, а також неподалік населеного пункту Лопаскине.

Окрім того, у районах уздовж лінії розмежування сторін саперами ДСНС розміновано понад 14 га території та передано на знищення 101 вибухонебезпечний предмет.

Для мінімізації наслідків артобстрілів попередніх років рятувальники Об’єднаних сил відновлюють пошкоджені житлові будинки та об’єкти інфраструктури. Упродовж доби відремонтували 2 будинки, ще на 7 об’єктах роботи тривають.

#ООС #операція_ОС #Ukraine_army #Joint_Forces_Operation #daily_statement Вечірнє зведення щодо ситуації в районі...

Опубліковано Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation Пʼятниця, 23 жовтня 2020 р.

Нагадаємо, минулої доби бойовики п'ять разів порушили режим "тиші"

Донбас ООС мінування обстріл пожежа штаб ДСНС ремонт Шуми
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