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26 жовтня 2020, 20:26 1

Опалювальний сезон в Україні: до тепла підключено менше половини усіх будинків

26 жовтня 2020, 20:26 1
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В Україні з 81637 житлових будинків підключені до тепла 37220
В Україні з 81637 житлових будинків підключені до тепла 37220
Фото з відкритих джерел
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Станом на 26 жовтня до опалення підключено понад 45% житлових будинків та майже 57% об’єктів соціальної інфраструктури.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства розвитку громад та територій України, пише RegioNews.

Як нагадали у міністерстві, рішення про початок опалювального періоду приймають органи місцевого самоврядування по факту, коли протягом трьох діб середньодобова температура повітря нижче 8 градусів тепла. Останніми днями тепла погода встановилась у більшості областях України.

Якщо зараз у центрі та на півночі країни підключення житлових будинків та об’єктів соціальної інфраструктури до опалення йде повним ходом, то на півдні країни, зокрема, у Херсоні та Миколаєві опалювальний період ще не розпочинався, а в Одесі та Запоріжжі підключено тільки 5-10% будівель", - сказала заступник міністра розвитку громад та територій України Наталія Хоцянівська.

Наразі по Україні з 81637 житлових будинків, підключені до тепла 37220 будинків (45,6%), а з 31521 об’єктів соціальної сфери опалюється 17907 закладів (56,8%). З них - 8619 дитсадки (66,6%), 7459 школи (47,7%) та 1829 заклади охорони здоров’я (62,2%).

На 100% підключено житловий фонд у Закарпатській, Івано-Франківській та Тернопільській областях. У Рівненській, Чернігівській та Житомирській області цей показник на рівні 97-99,9%.

Нагадаємо, У 45 населених пунктах старт опалювального сезону під загрозою.

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