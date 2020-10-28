На Житомирщине выплатили компенсации пострадавшим от весенних пожаров
На Житомирщине 12 семей из Овручского района, которые во время масштабных лесных пожаров потеряли жилье, получили по 300 тысяч грн компенсации.
Об этом на своей странице в Facebook сообщил председатель Житомирской ОГА Виталий Бунечко, пишет RegioNews.
Наконец все 12 семей, пострадавших в результате лесных пожаров на Овруччини, в полном объеме получили материальную помощь в размере 300 тысяч гривен", - говорится в сообщении.
Как отметил Бунечко, благодаря поддержке премьер-министра Дениса Шмыгаля и оперативного согласования всех необходимых документов в министерствах экономики и финансов в этой истории наконец поставлена точка.
Наконец, все 12 семей, пострадавших в результате лесных пожаров на Овруччини, в полном объеме получили материальную...Posted by Виталий Бунечко on Wednesday, October 28, 2020
Напомним, в апреле на территории Житомирской области из-за аномально сухую погоду и поджоги продолжались масштабные лесные пожары. Убытки от стихийного бедствия составили 25 млн грн.