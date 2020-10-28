На Житомирщине выплатили компенсации пострадавшим от весенних пожаров

Компенсации за уничтоженное огнем жилье получили 12 семей

Компенсации за уничтоженное огнем жилье получили 12 семей

Фото: Facebook

На Житомирщине 12 семей из Овручского района, которые во время масштабных лесных пожаров потеряли жилье, получили по 300 тысяч грн компенсации.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил председатель Житомирской ОГА Виталий Бунечко, пишет RegioNews.

Наконец все 12 семей, пострадавших в результате лесных пожаров на Овруччини, в полном объеме получили материальную помощь в размере 300 тысяч гривен", - говорится в сообщении.

Как отметил Бунечко, благодаря поддержке премьер-министра Дениса Шмыгаля и оперативного согласования всех необходимых документов в министерствах экономики и финансов в этой истории наконец поставлена точка.

Наконец, все 12 семей, пострадавших в результате лесных пожаров на Овруччини, в полном объеме получили материальную... Posted by Виталий Бунечко on Wednesday, October 28, 2020

Напомним, в апреле на территории Житомирской области из-за аномально сухую погоду и поджоги продолжались масштабные лесные пожары. Убытки от стихийного бедствия составили 25 млн грн.