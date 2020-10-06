Кандидат у депутати облради від "Пропозиції" проводить у Житомирі "опитування" з брехливою анкетою

В анкетах неправильно названі окремі партії та прізвища кандидатів у мери Житомира

В анкетах неправильно названі окремі партії та прізвища кандидатів у мери Житомира

У Житомирі ГО «Справедливість і розвиток», уповноваженою особою якої є перший номер у списку до облради від партії «Пропозиція» Руслан Годований, проводить «соціологічні дослідження» за допомогою анкет, в яких неправильно зазначені прізвища кандидатів та назви окремих партій.

Про це пише RegioNews з посиланням на інформаційно-аналітичне видання times.zt.ua.

У Житомирі помітили "волонтерів -соціологів", які проводять у місті щось на зразок опитування городян. Увагу містян привернула "анкета", якою послуговувалися "соціологи". Вона була складена із низкою грубих помилок.

Зокрема проти прізвища кандидатки на посаду міського голови Житомирської ОТГ Наталії Леонченко в "анкеті" замість "Опозиційної платформи – За життя", яка її висунула, зазначено "Опозиційний блок".

Водночас, кандидатом на посаду міського голови Житомирської ОТГ від "Слуги народу" нібито балотується Володимир Федоренко, хоча насправді кандидатом у мери Житомира від "Слуг" є Віктор Євдокимов.

Журналісти видання times.zt.ua з`ясували, хто ж є автором цих анкет. Виявилося, що це громадська організація "Справедливість і розвиток". Згідно з даними youcontrol.com.ua уповноваженою особою ГО "Справедливість і розвиток" є Руслан Годований.



У Житомирі Годований відомий тим, що змінив уже кілька політичних партій -"Наша Україна", "Єдиний центр", "Фронт змін", "Народний фронт". Нині він балотується в обласну раду від партії "Пропозиція" і є політичним однодумцем нинішнього мера Сергія Сухомлина.

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