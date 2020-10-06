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06 жовтня 2020, 18:00 3

На Донеччині зареєстрували 113 кандидатів на посаду міських голів

06 жовтня 2020, 18:00 3
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Серед поданих кандидатів на посади міських голів чоловіки складають переважну більшість – 88 осіб, жінки – 25 осіб
Серед поданих кандидатів на посади міських голів чоловіки складають переважну більшість – 88 осіб, жінки – 25 осіб
Фото: flickr
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На Донеччині на посаду міських голів зареєстровано 113 кандидатів, із них 71 кандидат шляхом самовисування, решта – від організацій політичних партій. 

Про це передає RegioNews з посиланням на пресслужбу Громадянської мережі "Опора"

"Лідером із висування кандидатів від організацій парій є "Опозиційна платформа – За життя" – її кандидати зареєстровані у 14 містах Донеччини", - йдеться у повідомленні.

Серед поданих кандидатів на посади міських голів чоловіки складають переважну більшість – 88 осіб, жінки – 25 осіб.

Зокрема, у Краматорську міська територіальна виборча комісія зареєструвала 11 кандидатів на посаду міського голови. Серед них тільки одна жінка-кандидатка. Також з цих 11 кандидатів чотири особи проживають в інших містах, а вказані місце роботи та посада цих кандидатів є ідентичними.

У Слов’янську зареєстровано 6 кандидатів на посаду мера, у Костянтинівці – 15 кандидатів (з них 7 осіб є працівниками ТОВ "Гласкомерц"), у Лимані – 5, у Миколаївці – 4, у Маріуполі – 5, у Бахмуті – 9, у Святогірську – 7 кандидатів.

Нагадаємо, ЦВК заговорила про можливість проведення виборів на Донбасі навесні 2021 року.

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