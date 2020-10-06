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06 жовтня 2020, 16:52 1

Виконувач обов`язків мера Чернівців пояснив, чому знявся з виборів міського голови

06 жовтня 2020, 16:52 1
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Василь Продан не встигає одночасно працювати й агітувати
Василь Продан не встигає одночасно працювати й агітувати
Фото: ІА АСС
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Секретар Чернівецької міськради Василь Продан зняв свою кандидатуру на виборах міського голови Чернівців, бо не встигає поєднувати підготовку до виборів і обов’язки мера.

Про це Василь Продан сказав у коментарі Суспільному Буковини, пише RegioNews.

Немає можливості брати участь у виборах і забезпечувати життєдіяльність міста. Це і підготовка до опалювального сезону, і ремонт доріг", — сказав в.о.мера.


Нагадаємо, що секретар Чернівецької міської ради Василь Продан відмовився балотуватися на посаду міського голови Чернівців.

Чернівці мер Кандидат вибори секретар горсовет
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