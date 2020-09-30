Непристойна "Пропозиція". Яких пройдисвітів зібрав Сухомлин і до чого тут Зубко

«Професіонали - схемщики» - таку найбільш м’яку характеристику отримали від громадськості багато діячів, які йдуть на вибори-2020 під орудою мера Житомира

«Професіонали - схемщики» - таку найбільш м’яку характеристику отримали від громадськості багато діячів, які йдуть на вибори-2020 під орудою мера Житомира

Партія "Пропозиція" – це не просто команда професіоналів, а люди, які вміють і знають, як досягати результату щодня. Під таким гучним гаслом висунув своїх кандидатів на місцеві вибори житомирський обласний партосередок, який очолює чинний міський голова Житомира Сергій Сухомлин. Причому зроблено це було підкреслено урочисто на улюбленому градоначальником стадіоні "Спартак-Арена", де-факто відремонтованому за гроші житомирян, хоча його торішню реконструкцію міська влада ставить в заслугу виключно собі.

"Люди втомилися від пустих балачок. Їм потрібні лідери, які мають свої історії успіху, історію поразок, але вони йдуть вперед і відповідають за свої вчинки. Це головне. Тому у нас буде що сказати людям", – оголосив присутнім сам Сухомлин, які до того висунули його одноголосно на другий мерський термін. Що ж, зібрані в його команду персонажі дійсно мають купу власних цікавих історій, а ось щодо питання, чи відповідають вони за свої вчинки, можна й посперечатись.

Навіть багато про що говорить останній приклад Сухомлина, коли той, офіційно перебуваючи у передвиборчій відпустці, продовжує в банальних піар-інтересах відвідувати заходи, організовані мерією. На що, між іншим, звернула особливу увагу громадянська мережа ОПОРА, бо така поведінка межує із застосуванням звичайнісінького адмінресурсу. Але це – дрібниці в порівнянні із реально скандальною діяльністю як самого Сухомлина, так і його нинішніх "пропозиційних" соратників, кого громадськість найбільш м’яко характеризує як "професіоналів - схемщиків".

Отже, першим номером списку "Пропозиції" до Житомирської облради йде Ігор Гундич - старий знайомий мера та губернатор Житомирщини часів президентства Петра Порошенка. Про нього на парканах міста досі можна зустріти написи з лаконічною характеристикою "Гуня - крадій", втім, на парканах і не таке пишуть. А ось із виділенням землі для власного аграрного підприємства та приватизацією дружиною Гундича Оленою Мендельсон нерухомості комунальної власності – справа набагато серйозніша.

Так, у 2016 році його фермерське господарство "Елітне-Агро" отримало від держави в оренду три ділянки в селі Буряки загальною площею понад 150 га. І "родзинкою" цієї угоди став той факт, що сільським головою Буряків був рідний брат Гундича Олександр. Однак жодного конфлікту інтересів компетентні органи тоді так і не знайшли, як і в історії з отриманням його дружиною комунальних офісних приміщень в Житомирі для потреб її бізнесу – подальшої здачі їх оренду.

Ще одна "окраса" списку команди Сухомлина до облради – Руслан Годований. Він, будучи випускником дивного "Університету Сучасних Знань" (іншої вищої освіти не має), свою кар’єру зробив як універсальний партійний функціонер. То був керівником виконкому житомирської облорганізації партії "Наша Україна", далі вітер подув в іншу сторону – перебрався очолювати виконком обласного осередку "Єдиного центру". Зрештою, опинився в "Батьківщині", що після перемоги Майдану у лютому 2014-го дозволило йому навіть стати заступником голови Житомирської облради.

Але найбільше запам’ятався Годований вже як член міськвиконкому Житомира своїм сексистським спічем. У 2019 році на одному із засідань він пожалівся, що в мерії стало занадто багато жінок, тому їм слід піти додому та народжувати дітей. "Я бачу "гендер", "гендер", через кожне слово – "гендер". Я розумію, що жінки бачать гендер, і вони вже захопили владу", - так захопився тоді Годований, що викликав навіть на це реакцію правозахисників, які заявили, що такої добірної мови ворожнечі давно вже не чули.

Є серед тих, хто зараз намагається переобратися разом із житомирською "Пропозицією", й менш примітні фігури, але навіть вони прославилися далеко за межами своїх ОТГ. Як, припустимо, діючий мер Коростишева Іван Кохан, котрий містянам раніше був відомий хіба-що нарахуванням собі коханому щомісячної премії до зарплати в 300% та надбавок в розмірі 50% до посадового окладу "за виконання особливо важливої роботи". Проте всеукраїнська слава таки прийшла до Кохана – ним зацікавилася СБУ. І не просто зацікавилася, а в грудні 2019 року вручила міському голові Коростишева підозру у розтраті коштів міського бюджету, виділених на будівництво автомобільних доріг, на суму понад 800 тисяч гривень.

Однак жодного покарання ні він, ні решта вищезгаданих "пропозиційників" не понесли. А все, певно, тому, що входять всі вони в один житомирський клан, родоначальником якого за часів Порошенка вважався тодішній віцепрем’єр – міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ Геннадій Зубко. Саме цей наближений до попереднього президента політик активно сприяв приходу Сухомлина в мерське крісло, а Гундича – в губернаторський кабінет. Такі ж, як той же Годований, завжди були у Зубка "на підстраховці". До речі, коли на парламентських виборах-2012 останній виграв мажоритарку в Житомирі, то саме Годований був його довіреною особою в окрузі.

Тепер же Зубко дещо дистанціювався від публічної політики та лише підтримує на майбутніх мерських виборах в Житомирі свою дружину Людмилу, яка балотується від "Європейської солідарності". Тож на перший погляд може здатися, що розійшовся він із Сухомлиним та "пропозиційною" компанією як в морі кораблі та переймається виключно участю в перегонах Людмили Зубко, чий рейтинг – всього якісь там 4%.

Проте при більш прискіпливому погляді стає зрозуміло, що кохана дружина грає в цій схемі Зубка банальну роль спойлера, тобто відтягує на себе голоси житомирян від реальних передвиборчих конкурентів Сухомлина. Ну а, на додачу, під брендом "ЄС" явно проходить у міськраду, очоливши після виборів маленьку, але горду фракцію для безпосередньої участі в майбутніх бюджетних дерибанах.