Кандидат в депутаты облсовета от "Пропозиции" проводит в Житомире "опрос" с ложной анкетой

В анкетах неправильно названы отдельные партии и фамилии кандидатов в мэры Житомира

В анкетах неправильно названы отдельные партии и фамилии кандидатов в мэры Житомира

В Житомире ОО «Справедливость и развитие», уполномоченным лицом которой является первый номер в списке в облсовет от партии «Пропозиция» Руслан Годованый, проводит «социологические исследования» с помощью анкет, в которых неправильно указаны фамилии кандидатов и названия отдельных партий.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на информационно-аналитическое издание times.zt.ua.

В Житомире заметили "волонтеров -социологов", которые проводят в городе что-то вроде соцопроса. Внимание горожан привлекла "анкета", которой пользовались "социологи". Она была составлена с рядом грубых ошибок.

В частности против фамилии кандидата на должность городского головы Житомирской ОТГ Наталии Леонченко в "анкете" вместо "Оппозиционной платформы – За жизнь", которая ее выдвинула, указано "Оппозиционный блок".

В то же время, кандидатом на должность городского головы Житомирской ОТГ от "Слуги народа" якобы баллотируется Владимир Федоренко, хотя на самом деле кандидатом в мэры Житомира от "Слуг" является Виктор Евдокимов.

Журналисты издания times.zt.ua выяснили, кто же является автором этих анкет. Оказалось, что это общественная организация "Справедливость и развитие". Согласно данным youcontrol.com.ua уполномоченным лицом ОО "Справедливость и развитие" является Руслан Годованый.

В Житомире Годованый известен тем, что сменил уже несколько политических партий -"Наша Украина", "Единый центр", "Фронт змин", "Народный фронт". Сейчас он баллотируется в областной совет от партии "Пропозиция" и является политическим единомышленником нынешнего мэра Сергея Сухомлина.

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