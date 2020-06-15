Житомирська облрада проситиме скасувати бюджетне фінансування політичних партій
Депутати Житомирської обласної ради проситимуть президента, Верховну Раду та кабінет міністрів скасувати бюджетне фінансування політичних партій.
Відповідний проєкт звернення оприлюднили на сайті облради, пише RegioNews.
Законом України "Про Державний бюджет України на 2020 рік" визначено суму на фінансування політичних партій у розмірі 283 млн 530 тис. 900 грн. Використання коштів Державного бюджету України на 2020 рік для фінансування статутної діяльності політичних партій є недоцільним в умовах теперішнього скрутного становища", ‒ йдеться у документі.
Зазначені кошти депутати пропонують спрямувати на фінансування освіти та медицини.
Примітно, що авторами звернення є депутати, які або не входять до складу жодної з фракцій або чиї політичні сили не представлені у Верховній Раді.
Нагадаємо, згідно із чинним законодавством, з бюджету фінансують діяльність лише тих партій, які представлені в українському парламенті.
Раніше повідомлялося, що Партія Шарія хоче відсудити у НАЗК три мільйони.