Житомирська облрада проситиме скасувати бюджетне фінансування політичних партій

Використання коштів бюджету на партійне фінансування в сьогоднішніх умовах є недоцільним, вважають депутати

Використання коштів бюджету на партійне фінансування в сьогоднішніх умовах є недоцільним, вважають депутати

Фото: Український інститут політики

Відповідний проєкт звернення оприлюднили на сайті облради, пише RegioNews.

Законом України "Про Державний бюджет України на 2020 рік" визначено суму на фінансування політичних партій у розмірі 283 млн 530 тис. 900 грн. Використання коштів Державного бюджету України на 2020 рік для фінансування статутної діяльності політичних партій є недоцільним в умовах теперішнього скрутного становища", ‒ йдеться у документі.

Зазначені кошти депутати пропонують спрямувати на фінансування освіти та медицини.

Примітно, що авторами звернення є депутати, які або не входять до складу жодної з фракцій або чиї політичні сили не представлені у Верховній Раді.

Нагадаємо, згідно із чинним законодавством, з бюджету фінансують діяльність лише тих партій, які представлені в українському парламенті.

Раніше повідомлялося, що Партія Шарія хоче відсудити у НАЗК три мільйони.