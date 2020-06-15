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15 червня 2020, 11:41 16

Збитки в 850 мільйонів: екскерівникам підрозділів "Укрзалізниці" оголошено підозру

15 червня 2020, 11:41 16
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Вони займалися незаконним видобутком граніту
Вони займалися незаконним видобутком граніту
Фото: з відкритих джерел
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Екскерівникам підрозділів АТ "Укрзалізниця" за матеріалами Служби безпеки України оголошено про підозру за незаконний видобуток граніту у кар’єрі товариства.

Про це повідомляє пресслужба СБУ, передає RegioNews.

Оперативники спецслужби задокументували, що посадовці "Укрзалізниці" організували протягом 2017-18 років протиправний видобуток корисних копалин у Житомирській області.

За версією слідства, роботи у кар’єрі здійснювались без належного оформлення дозвільних документів.

Загалом зловмисники встигли видобути понад 340 тисяч кубічних метрів граніту. Камінь реалізовували приватним структурам. За висновками експертизи, через їхні дії державі завдано збитки на більш ніж 850 мільйонів гривень.

Колишньому начальнику філії ЦУП АТ "Укрзалізниця" повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу України, екскерівнику Пенізевицького кар’єру - за ч. 4 ст. 240 КК України. Матеріали справи скеровано до суду.

Операція з викриття зловмисників проводилась спільно зі слідчими Нацполіції під процесуальним керівництвом Офісу Генпрокурора.

Раніше повідомлялось, що Служба безпеки України задокументувала мільйонні зловживання посадовців Регіональної філії "Львівська залізниця" під час закупівель запчастин для рухомого складу.

СБУ Укрзализныця злочин бюджет Житомирська область
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