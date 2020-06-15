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Ігор Пилипенко Редактор [email protected]
15 червня 2020, 13:11 8

СБУ вилучила в Житомирській області 20 кг нелегального бурштину

15 червня 2020, 13:11 8
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Серед його постачальників були фігуранти раніше відкритих кримінальних проваджень
Серед його постачальників були фігуранти раніше відкритих кримінальних проваджень
Фото: СБУ
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У місті Коростень Житомирської області співробітники СБУ провели обшуки у місцевого мешканця, який займався скупкою і продажом незаконно видобутого бурштину.

Про це повідомляє пресслужба УСБ України в Житомирській області, передає RegioNews.

За попередньою версією слідства, житель Коростеня скуповував бурштин-сирець у місцевих нелегальних копачів. У майстерні, облаштованій на території власного помешкання, він здійснював його огранку та подальшу підготовку до продажу", - йдеться в повідомленні.

За результатом обшуку в помешканні торговця правоохоронці вилучили партію із 20 кілограмів бурштину-сирцю великої фракції.

Серед його постачальників – фігуранти раніше відкритих кримінальних проваджень, які займаються масштабним видобутком та нелегальним експортом "сонячного каменю" до країн Східної Азії”, – повідомили правоохоронці.

У зловмисника було вилучено обладнання для огранки та шліфування бурштину і чорнові записи з інформацією про постачальників і покупців.

Нагадаємо, екскерівникам підрозділів АТ "Укрзалізниця" за матеріалами Служби безпеки України оголошено про підозру за незаконний видобуток граніту у кар’єрі товариства.

СБУ Житомирська область бурштин Коростень
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