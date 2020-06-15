Житомирский облсовет будет просить отменить бюджетное финансирование политических партий

Использование средств бюджета на партийное финансирование в сегодняшних условиях нецелесообразно, считают депутаты

Использование средств бюджета на партийное финансирование в сегодняшних условиях нецелесообразно, считают депутаты

Фото: Украинский институт политики

Соответствующий проект обращения обнародован на сайте облсовета, пишет RegioNews.

Законом Украины "О Государственном бюджете Украины на 2020 год" определена сумма на финансирование политических партий в размере 283 млн 530 тыс. 900 грн. Использование средств Государственного бюджета Украины на 2020 год для финансирования уставной деятельности политических партий является нецелесообразным в условиях нынешнего затруднительного положения", ‒ говорится в документе.

Указанные средства депутаты предлагают направить на финансирование образования и медицины.

Примечательно, что авторами обращения являются депутаты, которые или не входят в состав ни одной из фракций или чьи политические силы не представлены в Верховной Раде.

Напомним, согласно действующему законодательству, из бюджета финансируют деятельность только тех партий, которые представлены в украинском парламенте.

Ранее сообщалось, что Партия Шария хочет отсудить у НАЗК три миллиона.