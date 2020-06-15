15:44  15 июня
Каждый второй нардеп от "Слуги народа" является миллионером – КИУ
11:11  15 июня
В Киеве под зданием КГГА велосипедисты устроили "лежачий протест"
13:47  15 июня
Тимошенко заявила о поддержке Ляшко на довыборах в 208 округе
UA | RU
UA | RU
15 июня 2020, 16:53

Житомирский облсовет будет просить отменить бюджетное финансирование политических партий

15 июня 2020, 16:53
Читайте також українською мовою
Использование средств бюджета на партийное финансирование в сегодняшних условиях нецелесообразно, считают депутаты
Использование средств бюджета на партийное финансирование в сегодняшних условиях нецелесообразно, считают депутаты
Фото: Украинский институт политики
Читайте також
українською мовою

Депутаты Житомирского областного совета будут просить президента, Верховную Раду и кабинет министров отменить бюджетное финансирование политических партий.

Соответствующий проект обращения обнародован на сайте облсовета, пишет RegioNews.

Законом Украины "О Государственном бюджете Украины на 2020 год" определена сумма на финансирование политических партий в размере 283 млн 530 тыс. 900 грн. Использование средств Государственного бюджета Украины на 2020 год для финансирования уставной деятельности политических партий является нецелесообразным в условиях нынешнего затруднительного положения", ‒ говорится в документе.

Указанные средства депутаты предлагают направить на финансирование образования и медицины.

Примечательно, что авторами обращения являются депутаты, которые или не входят в состав ни одной из фракций или чьи политические силы не представлены в Верховной Раде.

Напомним, согласно действующему законодательству, из бюджета финансируют деятельность только тех партий, которые представлены в украинском парламенте.

Ранее сообщалось, что Партия Шария хочет отсудить у НАЗК три миллиона.

Житомирская область Житомир облсовет партии финансирование депутат
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
Суд отправил в тюрьму на 5 лет депутата Киевского облсовета
15 июня 2020, 15:49
СБУ изъяла в Житомирской области 20 кг нелегального янтаря
15 июня 2020, 13:11
Убытки в 850 миллионов: экс-руководителям подразделений "Укрзализныци" объявлено подозрение
15 июня 2020, 11:41
Все новости »
Подписывайтесь на RegioNews
13 июня 2020
Куда тянут Зеленского друзья Ермак и Саакашвили, – НеПогода
06 июня 2020
Вещий Тищенко, вангующий Черняк и невезучий Кучер, – НеПогода
29 мая 2020
Как шалят Тищенко, Бондаренко и "дети Моргунова", – НеПогода
Все видео »
Децентрализация по-украински: как админтерреформа спровоцировала конфликты в регионах
Местный депутат и аудитор, или Кто контролирует автовокзалы Полтавской области
Все публикации »
Михаил Дяденко
Юрий Бутусов
Иван Галунга
Все блоги »