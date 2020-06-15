Житомирский облсовет будет просить отменить бюджетное финансирование политических партий
Депутаты Житомирского областного совета будут просить президента, Верховную Раду и кабинет министров отменить бюджетное финансирование политических партий.
Соответствующий проект обращения обнародован на сайте облсовета, пишет RegioNews.
Законом Украины "О Государственном бюджете Украины на 2020 год" определена сумма на финансирование политических партий в размере 283 млн 530 тыс. 900 грн. Использование средств Государственного бюджета Украины на 2020 год для финансирования уставной деятельности политических партий является нецелесообразным в условиях нынешнего затруднительного положения", ‒ говорится в документе.
Указанные средства депутаты предлагают направить на финансирование образования и медицины.
Примечательно, что авторами обращения являются депутаты, которые или не входят в состав ни одной из фракций или чьи политические силы не представлены в Верховной Раде.
Напомним, согласно действующему законодательству, из бюджета финансируют деятельность только тех партий, которые представлены в украинском парламенте.
Ранее сообщалось, что Партия Шария хочет отсудить у НАЗК три миллиона.