Суд відправив до в'язниці на 5 років депутата Київської облради

Він пропонував бізнесменові за 5 тисяч доларів вирішити питання з правоохоронними органами

Він пропонував бізнесменові за 5 тисяч доларів вирішити питання з правоохоронними органами

Фото: Facebook

15 червня Вищий антикорупційний суд засудив депутата Київської обласної ради від Радикальної партії Олександра Мефодія на 5 років тюремного ув'язнення з конфіскацією майна.

Про це повідомляє пресслужба суду у Facebook, передає RegioNews.

Колегія суддів визнала Мефодія винним у вчиненні кримінального правопорушення за ч. 3 ст. 369-2 КК України (Зловживання впливом, прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави - ред.)

Судом встановлено, що депутат Київоблради у квітні 2019 отримав неправомірну вигоду за вплив на співробітників правоохоронних органів, прокуратури та суду з метою повернення арештованого майна. Такі дії депутата були поєднані зі створенням умов, які кваліфіковані судом як вимагання", - йдеться в повідомленні.

Колегія суддів призначила покарання для депутата у вигляді позбавлення волі строком на 5 років з конфіскацією частини майна (автомобіля).

Нагадаємо, 153 народні депутати фракції "Слуга Народу" є мільйонерами відповідно до даних декларацій.