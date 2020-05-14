Партія Шарія хоче відсудити у НАЗК три мільйони
Партія Шарія подала позов до Національного агентства із запобігання корупції, вимагаючи більше трьох мільйонів гривень.
Про це повідомили в Окружному адмінсуді Києва, куди і подали позов, передає RegioNews.
Шарій вимагає надати йому 3,2 млн гривень в рамках державного фінансування статутної діяльності партії за минулий рік. Справа в тому, що в минулому році Верховна Рада змінила законодавство, і виявилося, що розраховувати на гроші від держави можуть не тільки ті партії, які представлені в парламенті, але і ті, хто подолав поріг в 2% на виборах.
Втім, нове скликання депутатів скасувало це нововведення, повернувшись до 5% - і для фінансування, і для проходження у Верховну Раду.
Зараз суд розглядає питання про відкриття провадження.
Нагадаємо, в минулому році партія Шарія набрала трохи більше 2% на виборах. А сам проросійський лідер політсили тривалий час перебував у розшуку.
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