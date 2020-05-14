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14 травня 2020, 21:31 2

Партія Шарія хоче відсудити у НАЗК три мільйони

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14 травня 2020, 21:31 2
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Політсила подала позов, вимагаючи держфінансування
Політсила подала позов, вимагаючи держфінансування

Партія Шарія подала позов до Національного агентства із запобігання корупції, вимагаючи більше трьох мільйонів гривень.

Про це повідомили в Окружному адмінсуді Києва, куди і подали позов, передає RegioNews.

Шарій вимагає надати йому 3,2 млн гривень в рамках державного фінансування статутної діяльності партії за минулий рік. Справа в тому, що в минулому році Верховна Рада змінила законодавство, і виявилося, що розраховувати на гроші від держави можуть не тільки ті партії, які представлені в парламенті, але і ті, хто подолав поріг в 2% на виборах.

Втім, нове скликання депутатів скасувало це нововведення, повернувшись до 5% - і для фінансування, і для проходження у Верховну Раду.

Зараз суд розглядає питання про відкриття провадження.

Нагадаємо, в минулому році партія Шарія набрала трохи більше 2% на виборах. А сам проросійський лідер політсили тривалий час перебував у розшуку.


суд вибори партія НАЗК
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