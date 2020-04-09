В Житомирской области за день резко возросло количество больных COVID-19
Об этом сообщает Житомирская ОГА, передает RegioNews.
Отмечается, что больные - пять женщин и пять мужчин в возрасте от 30 до 80 лет. Всего в области подтвердили 41 случай болезни.
В ОГА сообщили, что Бердичеве заболели три женщины в возрасте 30, 58 и 66 лет, и двое мужчин в возрасте 66 и 80 лет.
В городе Малин COVID-19 обнаружили в двух мужчин в возрасте 68 лет та54 лет, и двух женщин в возрасте 56 и 68 лет, а также у 40-летнего жителя города Коростень.
В Житомирской ОГА добавили, что наибольшее количество подтвержденных случаев коронавируса в Малинском (15) и Бердичевском (12) районах.
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Напомним, 9 апреля в Украине 1892 лабораторно подтвержденных случаях COVID-19, из них 57 летальных 45 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 224 новых случая.
По данным МВД, пик эпидемии коронавируса в Украине ожидается между 15 и 25 апреля, из-за чего карантин в стране может быть продлен до 15 мая.
1 апреля Кабмин ввел более жесткие требования по карантину до 24 апреля на всей территории Украины. которые начали действовать с 6 апреля.
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