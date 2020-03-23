У Бердичеві скасовують рух громадського транспорту
Таке рішення ухвалила протиепідеміологічна комісія Бердичівської міської ради, передає RegioNews.
Зазначається, що рух громадського транспорту забороняють через недотримання водіями та пасажирами лімітів на перевезення не більше 10 осіб та нехтування засобами індивідуального захисту.
Підприємства та установи, які не припиняють роботу під час карантину, повинні самостійно організовувати підвіз працівників.
У місті також заборонили роботу служб таксі, якщо у водіїв та пасажирів не буде медичних масок.
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