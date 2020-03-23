У Бердичеві скасовують рух громадського транспорту

З вівторка, 24 березня у місті Бердичів припиняють роботу міські маршрути громадського транспорту

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З вівторка, 24 березня у місті Бердичів припиняють роботу міські маршрути громадського транспорту

Таке рішення ухвалила протиепідеміологічна комісія Бердичівської міської ради, передає RegioNews.

Зазначається, що рух громадського транспорту забороняють через недотримання водіями та пасажирами лімітів на перевезення не більше 10 осіб та нехтування засобами індивідуального захисту.

Підприємства та установи, які не припиняють роботу під час карантину, повинні самостійно організовувати підвіз працівників.

У місті також заборонили роботу служб таксі, якщо у водіїв та пасажирів не буде медичних масок.

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Нагадаємо, в п'ятницю, 20 березня Уряд ввів режим надзвичайної ситуації в Києві та ще двох областях.

19 березня у Житомирі виявили перший підтверджений випадок коронавірусної інфекції.

МОЗ України має чотири сценарії реагування на поширення коронавірусу.

11 березня Кабмін ввів карантин в усіх областях з 12 березня по 3 квітня.