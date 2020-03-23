14:24  23 марта
В Минздраве объяснили, в каких случаях "скорая" таки будет делать тесты на коронавирус
14:39  23 марта
Covid-19 в Раде: теперь проверяется нардеп из "Слуги народа"
12:43  23 марта
В Киеве за сутки зафиксировали еще 14 случаев коронавируса - Кличко
UA | RU
UA | RU
23 марта 2020, 15:36 2

В Бердичеве отменяют движение общественного транспорта

Читайте також
українською мовою
23 марта 2020, 15:36 2
Читайте також українською мовою
Со вторника, 24 марта в городе Бердичев прекращают работу городские маршруты общественного транспорта
Фото: flickr
Со вторника, 24 марта в городе Бердичев прекращают работу городские маршруты общественного транспорта

Такое решение приняла противоэпидемическая комиссия Бердичевского городского совета, передает RegioNews.

Отмечается, что движение общественного транспорта запрещают из-за несоблюдения водителями и пассажирами лимитов на перевозку не более 10 человек и пренебрежения средствами индивидуальной защиты.

Предприятия и учреждения, которые не прекращают работу во время карантина, должны самостоятельно организовывать подвоз работников.

В городе также запретили работу служб такси, если у водителей и пассажиров не будет медицинских масок.

Читайте также: Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)

Напомним, в пятницу, 20 марта правительство ввело режим чрезвычайной ситуации в Киеве и еще двух областях.

19 марта в Житомире обнаружили первый подтвержденный случай коронавирусной инфекции.

Минздрав Украины имеет четыре сценария реагирования на распространение коронавируса.

11 марта Кабмин ввел карантин во всех областях с 12 марта по 3 апреля.


карантин Житомирская область Бердичев
Емец призвал депутатов проголосовать за чрезвычайное положение
23 марта 2020, 14:45
В аэропорту "Борисполь" работает два терминала на прилет и на вылет
23 марта 2020, 14:35
В Житомирской области разоблачили скупщика янтаря
23 марта 2020, 13:37
Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
23 марта 2020, 15:50
"Постапокаліпсис" в Новых Санжарах: без "халявного" 4G, но с огурцами
20 марта 2020, 12:00
Инфекционист из Черновцов Ольга Кобевко отвечает на вопросы о коронавирусе
19 марта 2020, 08:34
Пропал мальчик, зовут Саша, работает главой Николаевской ОГА
19 марта 2020, 19:10
Ярославский решил дать заработать брату на продаже медоборудования - глава Харьковской ОГА Кучер
21 марта 2020, 10:14
Коломойского просят подвинуться: в борьбу за Ровенский облсовет вступил Фирташ
18 марта 2020, 13:00
Последние Популярные
Андрей Смолий
Геннадий Москаль
Ульяна Супрун
Все блоги »
"Удобная" эпидемия: как проводят госзакупки в Житомире
23 марта 2020, 12:00
Коронавирус в Европе: репортаж из Мадрида
22 марта 2020, 12:00
Все публикации »
Как Украина прожила первую неделю на карантине, – НеПогода
20 марта 2020, 17:50
Инфекционист из Черновцов Ольга Кобевко рассказывает о важности самоизоляции
20 марта 2020, 11:00
Инфекционист из Черновцов Ольга Кобевко отвечает на вопросы о коронавирусе
19 марта 2020, 08:34
Все видео »
Кучер Алексей
Председатель Харьковской областной государственной администрации
Габинет Дмитрий
Председатель Хмельницкой областной государственной администрации
Коваль Виталий
Председатель Ривненской областной государственной администрации
Все досье »