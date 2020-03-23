В Бердичеве отменяют движение общественного транспорта

Со вторника, 24 марта в городе Бердичев прекращают работу городские маршруты общественного транспорта

Фото: flickr

Со вторника, 24 марта в городе Бердичев прекращают работу городские маршруты общественного транспорта

Такое решение приняла противоэпидемическая комиссия Бердичевского городского совета, передает RegioNews.

Отмечается, что движение общественного транспорта запрещают из-за несоблюдения водителями и пассажирами лимитов на перевозку не более 10 человек и пренебрежения средствами индивидуальной защиты.

Предприятия и учреждения, которые не прекращают работу во время карантина, должны самостоятельно организовывать подвоз работников.

В городе также запретили работу служб такси, если у водителей и пассажиров не будет медицинских масок.

Читайте также: Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)

Напомним, в пятницу, 20 марта правительство ввело режим чрезвычайной ситуации в Киеве и еще двух областях.

19 марта в Житомире обнаружили первый подтвержденный случай коронавирусной инфекции.

Минздрав Украины имеет четыре сценария реагирования на распространение коронавируса.

11 марта Кабмин ввел карантин во всех областях с 12 марта по 3 апреля.