В Бердичеве отменяют движение общественного транспорта
Такое решение приняла противоэпидемическая комиссия Бердичевского городского совета, передает RegioNews.
Отмечается, что движение общественного транспорта запрещают из-за несоблюдения водителями и пассажирами лимитов на перевозку не более 10 человек и пренебрежения средствами индивидуальной защиты.
Предприятия и учреждения, которые не прекращают работу во время карантина, должны самостоятельно организовывать подвоз работников.
В городе также запретили работу служб такси, если у водителей и пассажиров не будет медицинских масок.
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Напомним, в пятницу, 20 марта правительство ввело режим чрезвычайной ситуации в Киеве и еще двух областях.
19 марта в Житомире обнаружили первый подтвержденный случай коронавирусной инфекции.
Минздрав Украины имеет четыре сценария реагирования на распространение коронавируса.
11 марта Кабмин ввел карантин во всех областях с 12 марта по 3 апреля.
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