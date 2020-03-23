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23 березня 2020, 13:01

Карантин: в Миколаєві перенесли терміни прийому документів до перших класів

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23 березня 2020, 13:01
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У Миколаєві перенесено початок прийому документів до перших класів
Фото: unsplash
У Миколаєві перенесено початок прийому документів до перших класів

Про це повідомляється на офіційному сайті міськради, передає RegioNews.

"У зв’язку з карантином перенесено початок прийому документів до перших класів до покращення епідемічної ситуації. Це зроблено задля вашого максимального комфорту. Сьогодні важливо утримуватися від виходу на вулицю", - зазначили в управлінні освіти Миколаївської міської ради.

Нагадаємо, що 11 березня в Україні ввели карантин в усіх навчальних закладах, учням та студентам заборонили відвідувати заняття.

Також нагадаємо, що у Миколаєві обмежать проїзд у транспорті для пільговиків.

Повідомлялося, що Миколаєву вдалося придбати два апарати ШВЛ.


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